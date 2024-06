Varga, come sta dopo il terribile scontro con Gunn: gli ultimi aggiornamenti

STOCCARDA (GERMANIA) - Attimi di paura alla MHP Arena di Stoccarda: al 67' della sfida tra Scozia e Ungheria, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il portiere dei britannici Angus Gunn ha involontariamente colpito col gomito l'attaccante magiaro Barnabas Varga, stramazzato pesantemente al suolo. I giocatori in campo hanno subito chiesto l'intervento dei medici che, prontamente, sono intervenuti. I calciatori, alcuni in lacrime e con le mani sul volto e tra i capelli, hanno creato un cerchio per evitare che le telecamere riprendessero l'accaduto. La partita è rimasta sospesa per circa sette minuti, al termine dei quali Varga è stato accompagnato fuori in barella tra gli applausi dei colleghi in campo e di tutto il pubblico. Per fortuna l'attaccante dell'Ungheria è sempre rimasto cosciente e lucido. Trasportato all'ospedale di Stoccarda, gli esami hanno evidenziato che le sue condizioni sono stabili e fuori pericolo. La paura è stata tanta, ma per fortuna nulla di grave.