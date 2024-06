Varga operato, l'annuncio del padre: "Ora possiamo stare più tranquilli"

È passata la paura per le condizioni di Barnabas Varga , attaccante dell' Ungheria che ieri sera ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi presenti all' MHPArena di Stoccarda per assistere alla sfida contro la Scozia . Al 71' del match, infatti, a seguito di uno scontro con Gunn , portiere della Scozia , il centravanti ungherese era finito a terra dando la sensazione di aver perso i sensi.

Varga, cosa è accaduto a Stoccarda e che tipo di infortunio ha riportato

A destare ancor più preoccupazione i teli con i quali la scena è stata nascosta al pubblico e alle telecamere, durante le cure dei sanitari prima di accompagnarlo in ospedale a Stoccarda. Già nella notte sono arrivate le prime notizie rassicuranti in merito alle condizioni di Varga, calciatore del Ferencvaros: in condizioni stabili. Poi, il successivo aggiornamento da parte della nazionale ungherese: fratture multiple al volto e commozione cerebrale.

Il papà di Varga: "Non sappiamo quando sarà dimesso dall'ospedale"

Il padre del giocatore, András Varga, ha detto che suo figlio è stato sottoposto a un intervento chirurgico: "Io e mia moglie aspettiamo la notizia che ci manderà la fidanzata di Barni. Sull'operazione la fidanzata di Barni, se necessario, fornirà ogni minuto informazioni. Non è ancora noto quando verrà dimesso dall'ospedale di Stoccarda né per quanto tempo resterà fuori. Non è un segreto, la famiglia ha vissuto momenti difficili davanti allo schermo televisivo, ma ora possiamo stare più tranquilli" ha spiegato a Nemzeti Sport.