Ungheria, per Varga sorrisi dopo lo spavento: il ct Rossi in visita

Ricoverato presso la Kilinkum Stuttgart, l'ospedale di Stoccarda (città in cui si è giocata la partita tra Scozia e Ungheria), Varga ha ricevuto la visita del commissario tecnico Marco Rossi insieme ad alcuni membri dello staff e al compagno di squadra Endre Botka , quest'ultimo in rappresentaza di tutto il gruppo.

Come mostrato dalla foto pubblicata dall'account X dell'Ungheria, tanti sorrisi e Varga che, disteso nel letto, alza il pollice, dopo aver ricevuto il saluto dalla sua nazionale oltre che dal suo club, il Ferencvaros. Prima il grande spavento. Ora, dopo le rassicurazioni del caso, inevitabili gioia e serenità per Varga e per tutta l'Ungheria.