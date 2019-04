Arsenal, il caso Ozil: è dipendente dai videogiochi

TORINO - Arsenal e Napoli scenderanno in campo all'Emirates Stadium stasera per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Ed è proprio tra le fila dei Gunners che esplode un caso che vede come protagonista il centrocampista tedesco Mesut Ozil. Che per lui sia stata una stagione tormentata, bastano i numeri a confermarlo: 27 presenze totali tra Premier e coppe, con solo 5 reti messe a segno. Dati deludenti per uno come lui. Il motivo? Certamente gli infortuni: il numero 10, capitano dell’Arsenal, si trascina da un bel pò dei problemi alla schiena che hanno costretto Unai Emery a fare a meno di lui anche nei match più delicati della stagione. Ma, stando a quanto riportato dai giornali inglese, ci sarebbe dell'altro.