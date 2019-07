Europa League: sarà il Debrecen l'avversario del Torino

TORINO - Il Debrecen sarà il prossimo avversario del Torino nel secondo turno di qualificazione dell'Europa league. Dopo il successo di una settimana fa in casa per 3-0, la formazione ungherese si accontenta dell'1-1 a Elbasan contro il Kukesi: Ethemi al 17' sblocca la gara a favore degli albanesi ma ci pensa Szatmari al minuto 58 a siglare il pari che di fatto chiude il discorso qualificazione.

Il Torino giocherà la gara d'andata il 25 luglio al Moccagatta di Alessandria, gara di ritorno fissata in Ungheria per il 1° agosto.