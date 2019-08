Europa League Torino, Mazzarri: "Io ci credo ancora"

TORINO - "Non è facile, siamo partiti contratti e poco fluidi. Era una partita che i ragazzi sentivano in modo particolare, ma alla fine abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto forte che in contropiede fa la differenza". Così Walter Mazzarri , allenatore del Torino , commenta la sconfitta contro il Wolverhampton in Europa League. "Siamo stati un po' ingenui, facendo degli errori che di solito non facciamo. Abbiamo avuto una superiorità nel controllo di palla e del campo, ma abbiamo perso", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport. "Non meritavamo di perdere, il risultato è troppo pesante. Lì andremo più sciolti, con meno apprensione, visto il risultato, e nel calcio può succedere di tutto", ha dichiarato ancora Mazzarri .

"Hanno fatto gol alla prima occasione"

"Forse per noi la condizione non era delle migliori, poi quest'anno ci siamo riuniti all'improvviso e alcuni giocatori come Rincon e Lukic sono arrivati in corsa ed è normale che non abbiano i 90 minuti, ma non voglio trovare alibi. Si poteva fare meglio, essere più aggressivi. Abbiamo pagato gli errori e a questi livelli è così, hanno fatto gol alla prima occasione", ha dichiarato il tecnico granata. In vista della gara di ritorno, Mazzarri ha detto: "Io ci credo e voglio che la squadra ci creda con me, se si gioca come in altre partite non è finita. Le reazioni di Meite e Berenguer per il cambio? Non avevo visto le immagini e gli farò un bel discorsetto, prima di tutto deve venire la squadra", ha concluso.