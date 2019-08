Mazzarri: "C'è rammarico. Abbiamo fatto una grande gara ed usciamo a testa alta"

WOLVERHAMPTON - "Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo abbiamo avuto il torto di non far gol quando potevamo. Ci è mancata un po' di qualità: i numeri dicono quello". Così Walter Mazzarri amareggiato al termine della sfida contro il Wolverhampton con il suo Torino che si arreso 2-1 e saluta l'Europa League senza passare dai gironi. In una serata condizionata dalla sconfitta dell'andata, il Toro non è riuscito a rimediare e rimettere in piedi una gara difficile. Mazzarri non fa drammi e descrive così la partita dei suoi: "Siamo stati in partita fino all'ultimo: ce la siamo giocata, abbiamo fatto meglio di loro, ma purtroppo sapevamo che all'andata era finita male e siamo stati un po' condizionati. Questa è una partita che ci aiuterà ancora di più a crescere perché abbiamo giocato su un campo difficile contro una squadra che in casa non perde da Gennaio: oggi abbiamo perso immeritatamente". Poi aggiunge: "Oggi abbiamo giocato meglio, non si è vista una grande differenza. Archiviamo questa sconfitta: le partite fatte ci aiuteranno a crescere in futuro". Testa subito al futuro per il tecnico dei granata che vuole vedere una squadra viva già nella gara di campionato contro l'Atalanta, ma non nasconde un pizzico di amarezza per il risultato: "C'è grande rammarico perché la gara di andata è stata sbagliata: fa parte del percorso di crescita, eravamo contratti e abbiamo pagato questo. Loro sono forti e cinici. Siamo usciti a testa altissima e adesso guardiamo il campionato dove saremo un po' stanchi, ma con quest'esperienza il campionato può darci ancor più soddisfazioni". Chiusura sul mercato dove Mazzarri non si espone, com'è nel suo solito stile: "Parlo della partita e basta".