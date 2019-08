Torino, Cairo: "Laxalt? Gli annunci solo dopo la firma"

WOLVERHAMPTON - "Abbiamo fatto una grande gara, abbiamo avuto il torto di non segnare quando avremmo potuto". Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo l'incontro con il Wolverhampton, ritorno dei preliminari di Europa League, parla così ai microfoni di Sky: "I numeri sono chiari: possesso palla, supremazia territoriale e passaggi centrati. Fino alla fine siamo stati in partita. Meitè ha avuto un rigore in movimento, ma è andata così. Eravamo un po' ansiosi, lo abbiamo pagato, abbiamo fatto una bellissima prova, c'è il rammarico di essere usciti immeritatamente. Loro hanno moltissima qualità, ma oggi non si è vista la differenza. Ma il calcio è fatto così. Abbiamo fatto sei gare che ci saranno utili per il futuro. Nella prima partita eravamo contratti e loro sono stati cinici e forti. Mercato? Io parlo solo di campo: del mercato parla il presidente. Zaza? Ho provato a tenerlo in campo, ma non ce l'ha fatta. Domani verificheremo le condizioni".

Cairo: "Prima le firme, poi gli annunci"

"Sono amareggiato, speravo un finale differente, ma faccio i complimenti alla squadra perché ha fatto una partita con voglia di vincere". Questo il commento del presidente del Torino Urbano Cairo dopo l'incontro con il Wolverhampton: "Era questa la partita da fare a Torino. Se avessimo fatto questa partita all'andata non avremmo perso. Di certo non avrtemmo preso tre reti e ci saremmo giocati la gara di ritorno partendo da un pari o magari meglio. Non è successo, ma faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una gran partita, con una voglia incredibile di vincere. Sono stati tutti eccellenti, abbiamo avuto molte occasioni per andare a rete, ma purtoppo non abbiamo pareggiato. Ripartiamo da qui per cercare di fare un campionato importante. Ora vediamo cosa fare in questi giorni per rinforzare la squadra. Ma non facciamo ragionamenti sui nomi perché non ve lo dico. Laxalt? Io faccio gli annunci quando le cose sono firmate. Non ha ancora firmato nulla e non annuncio nulla. Un giocatore per la gara col Parma? Non si fanno acquisti per la singola partita. I ragazzi hanno tre giorni di recupero, ho visto una squadra che ha tenuto. Anche Ola Aina ha fatto 70 minuti importanti con una gamba simile a Traoré".