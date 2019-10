Diretta Lazio-Rennes ore 21: come vederla in tv e probabili formazioni

ROMA - Dopo il passo falso all'esordio contro il Cluj, la Lazio di Simone Inzaghi affronta il Rennes nella seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Squadre in campo all'Olimpico alle 21. I biancocelesti dovranno cercare di centrare la vittoria vista la sconfitta al debutto in Romania. I francesi, invece, hanno un punto in classifica, in virtù del pareggio casalingo contro il Celtic. Quello di stasera sarà il primo incontro in gare ufficiali tra le due compagini. Un dato, però, lascia ben sperare in casa Lazio: i biancocelesti sono imbattuti nelle ultime sei partite contro squadre francesi in competizioni europee (5 vittorie e un pareggio). Dalla sconfitta 3-0 contro il Marsiglia in Intertoto nel 2005 la squadra capitolina ha vinto quattro incontri consecutivi contro avversari francesi.