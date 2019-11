Diretta Lazio-Celtic ore 18.55: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

ROMA - Da Acerbi a Inzaghi, il diktat è uno: vincere. La Lazio ha bisogno dei tre punti stasera nella gara di ritorno contro il Celtic per cercare di passare la fase a gironi dell'Europa League. Al Celtic Park i biancocelesti erano pure riusciti a passare in vantaggio grazie alla rete di Lazzari, ma nella ripresa hanno dovuto fare i conti contro il caldissimo pubblico di casa e un Forster in serata di grazie, con il portiere degli scozzesi decisivo in diverse occasioni. La classifica dice Lazio 3 punti, alle spalle di Cluj (6 punti) e Celtic appunto (7 punti). Guardando ai precedenti in Italia degli scozzesi, la squadra di Simone Inzaghi può però ben sperare: il Celtic, infatti, non ha mai vinto in trasferta contro avversarie italiane in tutte le competizioni europee, perdendo nove sfide e pareggiandone tre delle 12 giocate, senza riuscire a segnare in nove occasioni.

