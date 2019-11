Lazio-Celtic: tifoso scozzese accoltellato nella notte. Arrestati 12 ultras biancocelesti

ROMA - Ancora tensione nella notte nella Capitale. Qualche ora dopo il triplice fischio del match di Europa League tra Lazio e Celtic, terminato con la vittoria degli ospiti grazie a un gol dell'ex Genoa Ntcham, in via Leone IV, zona Prati, intorno alle 2.30 di notte, un tifoso scozzese di 20 anni è stato accoltellato e ora si trova all'Ospedale Santo Spirito in codice giallo. Già alla vigilia si erano verificati dei tafferugli, con due supporters scozzesi accoltellati in un pub di via Nazionale. I carabinieri hanno subito avviato la caccia all'aggressore fuggito, secondo le prime ricostruzioni, a bordo di un bus. Sul luogo è subito arrivato il 118, che ha soccorso il ferito in codice giallo, oltre ai carabinieri, mentre i militari del Nucleo investigativo hanno proceduto ai rilievi di rito.