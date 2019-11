Roma, Fonseca: “Pallotta? Lo sento spesso, è vicino alla squadra”

"Abbiamo fiducia e noi giochiamo sempre per vincere. Domani sarà lo stesso. Sarà una partita difficile, loro sono in un grande momento. Giocano bene e in casa, ma noi vogliamo prenderci i tre punti“. Paulo Fonseca sa che la sua Roma non ha molte alternative a Istanbul: per passare il turno in Europa League servono 4 punti nelle prossime due gare. Grande attesa in Turchia per il ritorno da avversario di Cengiz Under. "Sarà emozionato? Vediamo domani, quando devo decidere chi gioca non penso a queste cose", ha replicato il tecnico giallorosso in conferenza stampa. Ancora su Under e Cetin, Fonseca ha detto: "Devono e possono ancora migliorare. Hanno un grande futuro". Per quanto riguarda la conta degli indisponibili, invece, Fonseca ha detto che "in questo momento Florenzi e Pastore sono infortunati. Mkhitaryan e Kalinic sono pronti per giocare non tutta la partita, ma sono pronti. Pellegrini è pronto per giocare sempre”.

Fonseca: “Pallotta vicino alla squadra”

"Con il presidente Pallotta ci sentiamo molte volte. Lo sento sempre presente e vicino alla squadra. Novità societarie? Faccio l'allenatore, quando parlo con lui, parlo solo di calcio", ha aggiunto. Tornando alla partita di domani, a Fonseca è stato chiesto se si attendeva di trovarsi in questa situazione. "Non dobbiamo pensare al passato ma solo a quella di domani", ha concluso.

