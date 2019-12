Diretta Rennes-Lazio ore 18.55: dove vederla in tv e probabili formazioni

RENNES (LAZIO) - Una qualificazione complicatissima. La Lazio, per passare il turno e approdare ai sedicesimi di finale di Europa League, deve vincere sul campo del Rennes e sperare contemporaneamente nel successo del Celtic con il Cluj. L'altra gara si gioca in Romania con gli scozzesi già sicuri del primo posto nel gruppo E. Simone Inzaghi cerca di tenere in vita le ultime chance con le seconde linee e qualche big costretto a giocare nonostante l'imminente trasferta di Cagliari.

Dove vederla in tv

Rennes-Lazio si giocherà alle 18.55 e verrà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vederla sia su Sky (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 253), sia su Tv 8. Gli abbonati Sky avranno anche l'opzione in streaming sulla piattaforma Sky Go.