Diretta Ludogorets-Inter ore 18.55: dove vederla in tv e probabili formazioni

RAZGRAD (BULGARIA) - L'Inter, reduce da due ko consecutivi (in Coppa Italia contro il Napoli e in campionato all'Olimpico contro la Lazio) sfida stasera alle ore 18.55 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League i bulgari del Ludogorets. Alla squadra di Antonio Conte non sono bastati i sette punti conquistati nel girone di Champions League. Alla fine l'hanno spuntata Barcellona e Borussia Dortmund, con i nerazzurri che, grazie al terzo posto conquistato nel raggruppamento, si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League. Di fronte stasera ci saranno i bulgari del Ludogorets, qualificatisi come seconda forza del Gruppo H alle spalle dell'Espanyol.

