Diretta Inter-Ludogorets ore 21: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

MILANO - L'Inter di Antonio Conte domenica sfiderà la Juve in campionato all'Allianz Stadium. Un match importantissimo in chiave scudetto che, a causa dell'emergenza Coronavirus, si giocherà a porte chiuse. Lukaku e compagni, però, stasera saranno chiamati a rispondere presente del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets. L'Inter riparte dalla vittoria per 2-0 in terra bulgara firmata Eriksen-Lukaku. Curiosamente l'unico successo del Ludogorets nella fase a eliminazione diretta dell'Europa League è avvenuto nella stagione 2013-14 contro un'italiana: la Lazio. I bulgari vinsero 1-0 all'Olimpico. Completano il bilancio due pareggi e sei sconfitte.

