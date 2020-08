Conte: "Pirlo alla Juve? Sono felice per lui, ma..."

Il prossimo avversario dell'Inter in Europa League si chiama Bayer Leverkusen da sfidare ai quarti di finale (gara secca) lunedì 10 agosto alle 21. Conte, dopo il Getafe, vuole superare anche questo ostacolo: "Sono partite dove non ci sono favoriti. Noi dobbiamo dimostrare di meritare la semifinale così come contro il Getafe abbiamo dimostrato di meritare i quarti di finale. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, dobbiamo fare attenzione perché in contropiede possono essere letali. Queste sono partite che vengono decise da dettagli".

Conte: "Felice per Pirlo, ma..."

"Sono contento per Andrea: oltre a quello che mi ha dato a livello calcistico, è una persona alla quale sono legato da grande affetto. Se però penso che i giocatori che prima allenavo ora sono miei colleghi... vuol dire che sto invecchiando!" ha aggiunto Conte su Pirlo.

Inter, Conte: "Su Lautaro tante voci"

"Lukaku ha vissuto una grande stagione, merito della squadra che lo ha supportato, come sta vivendo una grande stagione Lautaro che spesso è al centro di voci di mercato, i complimenti vanno a loro e alla squadra che permette loro di fare questo. Romelu si è ambientato bene in un gruppo di bravi ragazzi, si è creata una bellissima alchimia tra loro. Veniamo da tante partite giocate in sequenza, in condizioni climatiche dure. C'è entusiasmo e voglia di affrontare questa sfida e di andare in semifinale. Penso che tutti stiamo cercando di lavorare per riportare l'Inter dove merita, ad essere una squadra capace di mettere trofei in bacheca".