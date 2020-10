Rio Ave-Milan 1-1 (2-2 d.t.s; 10-11 d.c.r.), il tabellino

VILA DO CONDE (PORTOGALLO) - Ci è voluta una notte interminabile, culminata ai calci di rigori ad oltranza, al Milan, per superare il Rio Ave in Europa League. Il tempi regolamentari si chiudono sull'1-1, i supplementari sul 2-2. Vantaggio rossonero in avvio di ripresa, con Saelemaekers, il pareggio del Rio Ave arriva al 27' firmato Geraldes. Il risultato non cambia più fino al termine dei tempi regolamentari: si va ai supplementari. Ad inizio extra time, la rete dei portoghesi, con Gelson Dala, poi all'ultimo respiro, il pari ci Calhanoglu, su calcio di rigore, che porta la sfida ai rigori. Questi ultimi sono una sequenza interminabile decisa dalla parata (alla seconda serie di rigori, terminati i primi 11 tiratori) di Donnarumma su Aderllan Santos.

RIO AVE (4-2-3-1): Kiszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini (30' st Jambor), Filipe; Piazon, Lopes (21' st Geraldes), Carlos Mané (4' sts Gabrielzinho); Moreira (41' st Gelson Dala). A disp.: Vieira, Pedro Amaral, Meshino, Pereira. All.: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie (1' sts Tonali), Bennacer; Castillejo (1' st Diaz), Calhanoglu, Saelemaekers (5' pts Colombo); Maldini (22' st Leao). A disp.: Tatarusanu, A.Donnarumma, Kalulu, Laxalt, Krunic. All.: Pioli.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna).

MARCATORI: 6' st Saelemaekers (M), 27' st Geraldes (R), 1' pts Gelson Dala (R), 17' sts Calhanoglu (M, su rig.)

NOTE: Espulso al 16' sts Borevkovic (R), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Moreira, A. Santos, Filipe Augusto, Tarantini (R); Theo Hernandez, Leao, Kjaer (M). Recupero: 1' pt, 2' st, 1' pts, 2' sts.

SEQUENZA RIGORI: Bennacer (M) gol; Geraldes (R) gol; Kjaer (M) gol; Aderllan Santos (R) gol; Theo Hernandez (M) gol; Jambor (R) gol; Brahim Diaz (M) gol; Piazon (R) gol; Calhanoglu (M) gol; Filipe Augusto (R) gol; Calabria (M) gol; Gelson Dala (R) gol; Tonali (M) gol; Gabrielzinho (R) gol; Colombo (M) fuori; Nelson Monte (R); palo. Leao (M) gol; Ivo Pinto (R) gol; Donnarumma (M) fuori; Kiesek (R) fuori; Bennacer (M) parato; Jeraldes (R) palo; Kjaer (M) gol; Aderllan Santos (R) parato.