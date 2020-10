Celtic-Milan 1-3, il tabellino

GLASGOW - Il Milan batte 3-1 il Celtic in trasferta all'esordio in Europa League: rossoneri avanti nel primo tempo con Krunic, raddoppio di Brahim Diaz. Nella ripresa il Celtic accorcia con Elyounoussi, ma in pieno recupero Saelemaekers cala il tris.

CELTIC-MILAN: NUMERI E STATISTICHE

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh (1' st Elyounoussi), Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown (19' st Rogic), Ntcham, Laxalt (32' st Taylor); Ajeti (32' st Klimala), Griffiths (1' st Christie). A disposizione: Bain, C.Hazard, Soro, Turnbull, Henderson, Dembelè. All.: Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie (21' st Bennacer), Tonali; Castillejo (34' st Saelemaekers), Brahim Diaz (35' st Hauge), Krunic; Ibrahimovic (21' st Leao). A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Conti, Kalulu, Maldini, Colombo. All.: Pioli.

ARBITRO: Jug (Slovenia)

MARCATORI: 14' pt Krunic (M), 42' pt Brahim Diaz (M), 31' st Elyounoussi (C), 47' st Saelemaekers (M)

NOTE: Ammoniti: Laxalt, Christie (C); Tonali, Donnarumma, Saelemaekers (M). Recupero 3' st.