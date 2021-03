Roma, Fonseca: "Dzeko convocato per lo Shakhtar"

ROMA - Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato alla vigilia della sfida dell'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar: "Sono sicuro che sarà una partita difficile contro una buona squadra che ha vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato altrettante con l'Inter. Sono giocatori a cui piace questo tipo di competizione. E' vero che conosco bene la squadra ma loro sono molto forti e difendono bene rendendosi pericolosi in contropiede, una delle più forti a fare questo. Dovremo fare una grande partita. Dzeko si è allenato con la squadra e sarà convocato. Lo Shakhtar ha un nuovo allenatore con le proprie idee. Ha cambiato il modulo rispetto a quando c'ero io, i giocatori sono gli stessi ma ci sono differenze. Villar può giocare insieme a Pellegrini in mezzo al campo come lo può fare Diawara. Cristante in difesa? Può essere un'opzione. Abbiamo capito che è importante non prendere gol e stiamo limitando gli errori senza perdere palla in zone importanti del campo. Sicuramente non mi è piaciuto affrontare le mie due ex squadre. Mi piace sempre giocare con i tifosi e se in Ucraina hanno questa possibilità per me è meglio".