Diretta sorteggi Europa League: Napoli-Leicester, alla Lazio due big

ISTANBUL (Turchia) - Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia per il Napoli nel gruppo C, Lokomotiv Mosca, Marsiglia e Galatasaray per la Lazio nel girone E: l'urna di Istanbul ha parlato e deciso le prossime avversarie di Spalletti e Sarri in Europa League. Ricordiamo che in questa edizione del trofeo le squadre saranno 32 e non 48.

I gironi di Europa League

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brondby

GRUPPO B: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C: NAPOLI, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Fenerbahce, Anversa

GRUPPO E: LAZIO, Lokomotiv Mosca, Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham, Rapid Vienna

Live sorteggi Europa League

12.39 - Abbinate anche le ultime squadre: nel girone del Napoli finisce il Legia Varsavia, la Lazio trova il Galatasaray.

12.35 - Con il Napoli sorteggiato lo Spartak Mosca, con la Lazio il Marsiglia.

12.27 - Leicester per il Napoli, Lokomotiv Mosca per la Lazio.

12.22 - Si inizia a sorteggiare, il Napoli è stato assegnato al gruppo C, la Lazio a quello E.

12.15 - Andrés Palop, ex portiere di Villarreal, Valencia, Siviglia e Bayer Leverkusen, porta la coppa sul palco: sarà lui, insieme a Marcos Senna, altro ex Villarreal, a pescare dalle urne.

12.10 - Gerard Moreno, attaccante del Villarreal, viene premiato come miglior giocatore della scorsa edizione.

12.00 - È tutto pronto per il sorteggio. La prima giornata di Europa League ci sarà il 16 settembre.

11.55 - Pochi minuti all'apertura della cerimonia di Istanbul che svelerà i gironi di Europa League. Occhi su Napoli e Lazio per conoscere le loro avversarie.

Fascia 1 con Napoli e Lazio

Lyon (FRA)

Napoli (ITA)

Leverkusen (GER)

GNK Dinamo (CRO)

Lazio (ITA)

Olympiacos (GRE)

Monaco (FRA)

Braga (POR)

Fascia 2

Celtic (SCO)

Eintracht Francoforte (GER)

Stella Rossa (SRB)

Leicester (ENG)

Rangers (SCO)

Lokomotiv Moskva (RUS)

Genk (BEL)

PSV Eindhoven (NED)

Fascia 3

Marseille (FRA)

Ludogorets (BUL)

West Ham (ENG)

Real Sociedad (ESP)

Real Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Spartak Moskva (RUS)

Sparta Praha (CZE)

Fascia 4

Rapid Wien (AUT)

Galatasaray (TUR)

Legia Warszawa (POL)

Midtjylland (DEN)

Ferencváros (HUN)

Antwerp (BEL)

Sturm Graz (AUT)

Brøndby (DEN)

Come vedere il sorteggio di Europa League

Il sorteggio di Europa League sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport 24, su Sky Sport Football e su Eurosport 1, oltre che in streaming su SkyGo e Now. Sul nostro sito sarà possibile seguire la cronaca live dell'evento.

Le regole del sorteggio di Europa League

Le 32 squadre partecipanti sono divise in 4 fasce in base al coefficiente Uefa. Non possono essere sorteggiate nello stesso gruppo due squadre dello stesso Paese, né una russa e un'ucraina. Lazio e Napoli sono teste di serie, in prima fascia.