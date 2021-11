Diretta Spartak Mosca-Napoli ore 16.30: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

MOSCA (Russia) - Con una lunga serie di defezioni il Napoli è partito per la Russia in vista della partita di Europa League in programma oggi con lo Spartak Mosca, penultima della fase a gironi e decisiva per la qualificazione. Spalletti è alla ricerca di una vittoria che garantirebbe il passaggio del turno, ma dovrà fare a meno di Demme (appena tornato negativo), Politano e Zanoli (positivi), più gli infortunati Insigne, Ounas, Osimhen e Anguissa. Il tutto tenendo anche in considerazione la necessità di un minimo di turnover in ottica della prossima sfida di campionato contro la Lazio.