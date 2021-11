Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3: doppio Immobile, Sarri è qualificato

Primo tempo bloccato, secondo tempo straripante. E il merito è tutto di super Immobile , autore del doppio rigore che ha permesso alla Lazio di battere 3-0 la Lokomotiv nel gelo di Mosca (terza rete di Pedro) e di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta di Europa League . Per capire se saranno direttamente ottavi o bisognerà passare dai sedicesimi, si dovrà aspettare l’esito dell’ultima e decisiva sfida contro il Galatasaray: con il primato del girone saranno ottavi, con il secondo posto sedicesimi.

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3: tabellino e statistiche

Immobile, doppietta su rigore

Immobile è pienamente recuperato e parte dal 1’, ai lati Felipe Anderson e Zaccagni. Non il migliore dei primi tempi a Mosca dal punto di vista dello spettacolo: la Lazio non morde e fatica a trovare spazi per la troppa aggressività della Lokomotiv. L’unica occasione degna di nota è il salvataggio sulla linea di Rybus sulla spizzata di Basic, oltre a una timida conclusione di Felipe Anderson ben parata da Khudiakov. Il momento di svolta arriva a inizio ripresa, quando Zaccagni - servito splendidamente dal neoentrato Pedro - viene steso in area da Silyanov e l’arbitro, dopo un consulto al Var, assegna il calcio di rigore. Immobile è freddissimo, non sbaglia e la piazza proprio nell’angolo “suggeritogli” dal portiere (56’). Il bomber biancoceleste ripete lo stesso copione al 63’: altro penalty e 2-0 per la squadra di Sarri. Il resto è totale controllo della Lazio, che sfiora ripetutamente il tris e lo trova nel finale con un sinistro velenosissimo di Pedro.