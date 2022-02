Barcellona, Araujo a rischio per il Napoli: infortunio a un polpaccio

BARCELLONA (Spagna) - Guaio al polpaccio sinistro per Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona che si è infortunato ieri, alla fine del primo tempo del derby chiuso 2-2 con l'Espanyol nella Liga: "I test effettuati questa mattina hanno evidenziato che il giocatore della prima squadra R. Araujo ha un sovraccarico al soleo della gamba sinistra. L'evoluzione ne condizionerà la disponibilità", fa sapere il Barça in un comunicato. Araujo, secondo la stampa spagnola, dovrebbe saltare lo spareggio di Europa League contro il Napoli, in programma giovedì alle 18.45 al Camp Nou, e la gara di campionato di domenica sul campo del Valencia.