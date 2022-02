Europa League, Atalanta-Olympiacos: arbitra Schärer

L'Atalanta, dopo il pareggio per 1-1 in campionato contro la Juve, è chiamata a rispondere presente nell'andata dei playoff di Europa League contro l'Olympiacos in programma al Gewiss Stadium giovedì 17 febbraio alle 21. La Dea di Gian Piero Gasperini sta vivendo un periodo complicato e non riesce a vincere da quattro turni. Contro i bianconeri si sono visti dei passi avanti rispetto alle uscite precedenti, pertanto la sfida di coppa contro gli ellenici potrebbe essere la volta buona per tornare al successo. A dirigere la gara sarà l'arbitro svizzero Sandro Scharer che sarà coadiuvato dai connazionali Stephane De Almeida e Jonas Erni. Al Var il tedesco Marco Fritz.