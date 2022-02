Europa League: Barcellona-Napoli a Kovacs, Porto-Lazio a Gozubuyuk

NYON (Svizzera) - La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per i play-off di Europa League, al via giovedì 16 febbraio. A dirigere la sfida tra il Barcellona di Xavi e il Napoli di Luciano Spalletti, in programma al Camp Nou alle ore 18.45, sarà Istvan Kovacs. Il fischietto rumeno, che avrà come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene e al Var il tedesco Bastian Dankert, ha arbitrato Irlanda del Nord-Italia dello scorso novembre e ha già incrociato gli azzurri: nel 2019, infatti, diresse il match valido per la fase a gironi di Champions contro il Genk, terminato poi 0-0. Lazio-Porto, che si giocherà alle 21, è stata affidata invece a Serdar Gozubuyuk, coaudiuvato dagli altri olandesi Joost van Zuilen e Johan Balder come guardalinee e Pol van Boekel al Var.