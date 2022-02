Barcellona-Napoli, Xavi: "Assenza di Osimhen sarebbe importante"

BARCELLONA (SPAGNA) - Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'andata dello spareggio di Europa League tra Barcellona e Napoli: "Avversario forte e difficile. E' una squadra compatta, con un allenatore esperto: un team da Champions. Non siamo favoriti in questa partita. Siamo solo contendenti per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L'Europa League è un'opportunità. L'obiettivo principale della nostra stagione è entrare in Champions League e abbiamo due strade possibili: attraverso la Liga o vincendo l'Europa League. La nostra volontà è andare il più avanti possibile. Ci piacerebbe essere in Champions. Fa un po' rabbia essere in un'altra competizione e vedere le partite degli altri in Champions, come quella di ieri. Questa col Napoli, comunque, è una sfida da Champions: due anni fa lo è stata infatti", ha precisato Xavi, ricordando gli ottavi di finale della massima competizione europea per club del 2020, quando passarono gli azulgrana, grazie al successo al Camp Nou per 3-1.