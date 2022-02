Diretta Barcellona-Napoli ore 18.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BARCELLONA (SPAGNA) - Sale l'attesa per il big match di Europa League tra Barcellona e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, reduci da sei risultati utili consecutivi in campionato e dall'1-1 contro l'Inter nell'ultimo turno, sbarcano al Camp Nou dove, alle 18.45, si ritroveranno di fronte i blaugrana di Xavi. Si tratta del terzo confronto nelle principali competizioni europee tra le due formazioni, con i catalani che ebbero la meglio negli ottavi di Champions 2019-20: 1-1 a Napoli e 3-1 al ritorno in Spagna. Mentre i campani si sono qualificati come seconda forza del Girone C, gli azulgrana sono retrocessi dalla Champions, pertanto il Barça torna a giocare la seconda competizione europea dal 2003-04, quando furono eliminati agli ottavi di Coppa Uefa dal Celtic. Tornando all'attualità, dopo la sfida di stasera, le due formazioni si affronteranno tra una settimana per il match di ritorno al Maradona. Quello stadio intitolato al Pibe de Oro, grande doppio ex dell'incontro.