Barcellona-Napoli, la prima pagina di Marca dedicata a Maradona

MADRID (Spagna) - Non è una partita come tutte le altre. Non può esserlo quando si affrontano due squadre che hanno segnato la carriera di Maradona. Ecco perché il match tra Barcellona e Napoli in programma stasera al Camp Nou, valido per l'andata dei playoff di Europa League, è per forza di cose anche una sfida nel segno di Diego.