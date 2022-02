Barcellona, le scelte di Xavi: ecco i convocati per il Napoli

BARCELLONA (Spagna) - Pronte ad accendersi le luci su Barcellona e Napoli al Camp Nou. Un match delicato, il primo di due round che permetterano ad uno dei due club di avanzare nella competizione. Xavi ha diramato la lista dei convocati per il match contro la formazione di Spalletti. Non ci sarà Araujo, uscito malconcio nel derby contro l'Espanyol e che resterà fuori dalla battaglia europea. L'assenza del difensore centrale si va ad aggiungere a quelle di Depay, Lenglet, Ansu Fati, Umtiti e Sergi Roberto, oltre a Dani Alves non inserito nella lista Europa League.