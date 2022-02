Maradona Jr: "Barcellona-Napoli, il modo migliore per ricordare mio padre"

Barcellona-Napoli è anche la sfida dei sentimenti per la famiglia di Diego Armando Maradona. "Per quale squadra avrebbe tifato mio padre? Sono due club che hanno significato tanto per lui, ma ovviamente il Napoli di più. Nella nostra famiglia - ha dichiarato Diego Maradona Jr. a Marca - siamo orgogliosi che abbia giocato anche con un club prestigioso come il Barcellona, ma a livello di affetti siamo a 95% per il Napoli e 5% per il Barça". Il figlio del fuoriclasse argentino, prova a immaginare i sentimenti che avrebbero invaso il cuore del Diez. "Se mio padre fosse qui, lo immaginerei sul divano, seduto accanto a me a soffrire per il Napoli. Vedrebbe questa gara come una sfida difficile, una di quelle che, come amava dire, meritano di essere giocate".