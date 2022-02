Barcellona-Napoli 1-1: Ferran Torres risponde a Zielinski, pari al Camp Nou

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Napoli torna dal Camp Nou con un buon pareggio nell'andata dei playoff di Europa League . Gli azzurri di Spalletti hanno pareggiato 1-1 in casa dei blaugrana di Xavi: il passaggio agli ottavi di finale si deciderà giovedì 24 febbraio nella gara di ritorno allo stadio Maradona. La sfida di Barcellona è stata caratterizzata da un gol per tempo: nella prima frazione di gioco si è visto un bel Napoli, che ha giocato con personalità ed è riuscito ad arrivare all'intervallo in vantaggio grazie al gol di Zielinski al 29' minuto di gioco, mentre nella ripresa i catalani hanno messo in difficoltà gli ospiti, hanno creato diverse occasioni da rete e hanno trovato il pari con il rigore trasformato da Ferran Torres al 59'. Nel finale, il Barcellona ha avuto anche le occasioni per il gol vittoria ma il Napoli è riuscito a difendere il risultato e portare a casa un buon pareggio, meritato, in vista del ritorno in casa.

Barcellona-Napoli: curiosità e statistiche

Le scelte di Spalletti e Xavi

Spalletti, nonostante i dubbi della vigilia, può contare su Osimhen (superato il problema al ginocchio) e lo lancia dal primo minuto in attacco, supportato da Elmas, Zielinski e Insigne sulla trequarti. A centrocampo, ci sono Anguissa e Fabian Ruiz. Il Barcellona di Xavi scende in campo con il tridente interamente comprato nel mercato di gennaio e formato da Aubameyang con Adama Traoré e Ferran Torres. Assente Busquets, che parte dalla panchina. De Jong, Pedri e Nico Gonzalez formano la mediana blaugrana.

Sblocca Zielinski, Napoli in vantaggio all'intervallo

E' un gran primo tempo quello giocato dal Napoli. La formazione di Spalletti, già dai primi minuti, riesce a giocare con personalità e creare buone occasioni da gol. Il primo vero tentativo verso la porta blaugrana è di Osimhen al 22' minuto di gioco: il nigeriano, lanciato in profondità da Zielinski, si presenta davanti a Ter Stegen da posizione un po' defilata e ci prova con il sinistro ma il portiere del Barcellona mette in angolo. Dopo sei minuti sono i padroni di casa ad avere una clamorosa chance per passare in vantaggio: Ferran Torres, però, dopo il bel passaggio di Aubameyang, spreca sparando alto da ottima posizione. Così, ne approfitta il Napoli, che sblocca il risultato al 29': Elmas appoggia per l'accorrente Zielinski in mezzo all'area di rigore, il polacco prima si fa parare il mancino da Ter Stegen ma poi sulla ribattuta mette in rete con il destro di potenza sotto la traversa. All'intervallo è 1-0 per il Napoli al Camp Nou.

Pareggia Ferran Torres su rigore: 1-1 al Camp Nou

Nella ripresa il Barcellona parte più intraprendente e con un atteggiamento più offensivo per cercare il pareggio. I blaugrana sono subito pericolosi e crescono di minuto in minuto, mettendo in difficoltà gli azzurri. Al 57' l'arbitro viene richiamato al Var per un tocco di mano di Juan Jesus in area di rigore e poi assegna il tiro dagli undici metri al Barcellona: sul dischetto si presenta Ferran Torres, che fa 1-1. Al 65' triplo cambio per il Barça: dentro Busquets, Dembelé e Gavi per Nico, Adama Traoré e De Jong. Sostituzione anche nel Napoli, con Ounas che prende il posto di Insigne. Dopo il pari dei padroni di casa e i cambi, il ritmo della partita cala. C'è spazio per le sostituzioni: prima entrano Mertens e Demme per Osimhen e Zielinski nel Napoli, con l'ingresso in campo di Dest per Mingueza nel Barcellona; poi entrano anche Malcuit e Mario Rui per Anguissa ed Elmas mentre Xavi si gioca la carta Luuk De Jong al posto di Aubamejang. Negli ultimi minuti la sfida si accende: quattro occasioni per i padroni di casa che però non riescono a finalizzare e una chance per Mertens che, libero in posizione centrale, non riesce ad angolare. Finisce 1-1 al Camp Nou e il Napoli porta a casa un buon pareggio in vista della gara di ritorno.