Barcellona, Piqué: "Gol Napoli in fuorigioco. Potevamo vincere 4 o 5-1"

BARCELLONA (SPAGNA) - Al Camp Nou è 1-1 tra Barcellona e Napoli . Nell'andata dei playoff di Europa League, a Zielinski risponde Ferran Torres, pertanto la qualificazione si deciderà tutta giovedì prossimo al Maradona. Gli azzurri di Luciano Spalletti recriminano per il penalty concesso ai blaugrana per un tocco di Juan Jesus su cross di Traoré. Kovacs, però richiamato dal Var, ha concesso il tiro dagli 11 metri poi trasformato dall'ex Valencia. Al termine della gara, Gerard Piqué ha commentato così il pareggio contro il Napoli: "La sensazione è che avremmo potuto vincere 3-1, 4-1 o 5-1 facilmente. Abbiamo avuto molte occasioni, loro solo un paio. Il risultato non è tanto buono, per il ritorno è tutto ancora aperto. I gol sbagliati? Ci sono partite in cui facciamo un po' di fatica per concretizzare le opportunità, è questione di tempo e di fiducia. Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. La cosa peggiore è il risultato".

Piqué attacca: "Gol del Napoli in fuorigioco"

Tornando alla rete di Zielinski, il difensore spagnolo sembra non avere dubbi: "Dal campo è molto chiaro. Eric Garcia è andato a chiudere su un giocatore che era in fuorigioco. La regola non è chiara, come quella sul fallo di mano". L'ex United, poi, carica la sua squadra e i propri tifosi: "Giocando così, penso che possiamo vincere l'Europa League. Se giochiamo allo stesso modo al ritorno e arriveranno le occasioni, passeremo sicuramente il turno". Infine sui fischi a Dembélé, in campo al 65' al posto di Traoré: "Non so se lo disturbano, dovremmo chiederglielo. Le persone sono libere ma sanno che i fischi non fanno bene alla squadra. Mi piacerebbe avere sempre il tifo dalla nostra parte".