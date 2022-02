Europa League: gli arbitri di Napoli-Barcellona, Olympiacos-Atalanta e Lazio-Porto

Sarà un altro giovedì all'insegna del pallone. Dopo le gare d'andata della scorsa settimana, l'Europa League torna nuovamente in campo per il ritorno dei playoff che sancirà chi approderà agli ottavi di finale. Tre le squadra italiane impegnate: l'Atalanta, che dopo il 2-1 dell'andata in rimonta firmato Djimsiti (doppietta) fa visita all'Olympiacos; il Napoli che ospita al Maradona il Barcellona (1-1 al Camp Nou); e la Lazio, chiamata all'Olimpico a ribaltare il ko per 2-1 contro il Porto di Conceicao.