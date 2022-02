Xavi: "Napoli-Barcellona sarà una sorta di guerra del calcio"

BARCELLONA - "Sarà una partita molto intensa, una sorta di guerra del calcio. Noi vogliamo dominare il gioco, mentre il Napoli proverà a metterci sotto pressione. Chi avrà più possesso palla avrà più numeri per vincere il match. Sarà una gara di certo difficile: siamo fiduciosi ed emozionati". Così Xavi in conferenza stampa presenta la sfida contro il Napoli, una guerra da vincere con il controllo del pallone e il dominio del gioco. Il tutto in uno stadio che porta il nome di Diego: "Giocare al Maradona è una motivazione in più, è un onore giocare in questo stadio. Diego è stato un riferimento per tutti. Continuiamo a guardare i suoi video e ogni volta ci eccitiamo. È una responsabilità in più e un onore giocare su questo campo", ha spiegato.

Xavi: "Il Napoli è da Champions" "Il Napoli è un team a livello di Champions: è un buon test per dimostrare che il Barça può competere in Europa. Finale anticipata? Ogni partita è una finale. Non dobbiamo avere complessi, dobbiamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Stiamo facendo progressi e questa è la strada giusta. Abbiamo fatto bene all'andata ma dobbiamo giocarcela qui. Se giocheremo al nostro livello avremo buone possibilità di superare il turno", ha concluso Xavi.