Diretta Napoli-Barcellona ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

Per superare l'ostacolo Barcellona e proseguire l'avventura in Europa League , servirà tanto al Napoli . Compresa la potenza del ricordo. "Sicuramente sarà un punto di forza, saremo accompagnati anche da Diego", ha spiegato Spalletti . "Ci guarderà e tiferà per noi". E farà da esempio: "Noi non abbiamo nelle nostre fila un Maradona, ma abbiamo undici calciatori che insieme possono diventare una squadra forte alla Maradona". Si riparte dall'1-1 del Camp Nou, risultato che favorisce gli azzurri, ma anche nel ritorno del playoff servirà comunque la loro miglior versione: i catalani, con il mercato di gennaio e il lavoro di Xavi , sono in crescita. "Sarà una battaglia di forza e di qualità tecnica. Bisogna essere decisi e saper prendere la giusta direzione, altrimenti si rischia di diventare dei passeggeri del match", ha avvertito l'allenatore.

Napoli-Barcellona, come vederla in tv e in streaming

Napoli-Barcellona, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League, è in programma alle ore 21 al Maradona di Napoli e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now TV e sulla piattaforma Sky Go

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

A disposizione: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Politano, Ounas, Mertens, Petagna.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Traoré, Aubameyang, Dembélé. All. Xavi

A disposizione: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Garcia, F. De Jong, Ferran Torres, Braithwaite, L. De Jong, Alvaro, Comas

ARBITRO: Karasev (Rus)

GUARDALINEE: Demeshklo, Lunev

IV UOMO: Levnikov

VAR: Van Boeke (Ola)

AVAR: Higler (Ola)