Diretta Olympiacos-Atalanta ore 18.45: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

PIREO (GRECIA) - L'Atalanta di Gasperini vuole dimenticare la sconfitta e le polemiche di Firenze, concentrandosi sull'Europa League. Nel ritorno dei play off, i nerazzurri affrontano i greci dell'Olympiacos, partendo dalla vittoria in rimonta (2-1) della gara d'andata. "Non sarà facile - ha dichiarato Gasperini alla vigilia - hanno modificato il loro assetto solito. Abbiamo visto l'Olympiacos spesso. Sono una squadra duttile che cambia spesso l'assetto di gioco. Abbiamo capacità ed esperienza per affrontare l'avversario. Mi aspetto una partita diversa rispetto all'andata, ma avremo maggior fiducia". Protagonista della gara d'andata con una splendida doppietta, Djimsiti si è detto pronto alla battaglia: "Ci aspettiamo un clima infuocato. Saranno molto aggressivi e questo deve essere uno stimolo per noi".