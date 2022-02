Siviglia e Lipsia agli ottavi, Real Sociedad e Dinamo Zagabria eliminate

ZAGABRIA (Croazia) - Il Siviglia cade in trasferta per 1-0 nella gara di ritorno contro la Dinamo Zagabria, ma grazie al 3-1 dell'andata accede comunque agli ottavi di Europa League. Poche le emozioni nel primo tempo con gli andalusi che amministrano il risultato di sette giorni fa senza subire pericoli. Nella ripresa però i croati suonano la carica al 65' con il rigore di Orsic e si portano ad un gol dai supplementari. La formazione di Lopetegui è brava però a proteggere la porta di Bono staccando il pass per il prossimo turno del torneo nonostante l'espulsione, per doppio giallo, di Delaney in pieno recupero.