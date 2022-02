Diretta sorteggio Europa League ore 12: dove vederlo in tv e streaming

NYON (SVIZZERA) - Nella sede della Uefa a Nyon sono in programma oggi i sorteggi che decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League . L'Atalanta è l'unica squadra italiana rimasta in gioco e attende di conoscere la sua prossima avversaria europea. Le partite degli ottavi di finale si disputeranno giovedì 10 marzo (le gare di andata) e giovedì 17 marzo (le gare di ritorno). Vediamo come funziona il sorteggio di Europa League: i criteri, le possibili avversarie dell'Atalanta e dove vederlo in tv e streaming.

Diretta tv e streaming del sorteggio di Europa League

Il sorteggio degli ottavi di Europa League è in programma dalle ore 12 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 e in diretta streaming su Sky Go e NOW. Anche il sito ufficiale della Uefa trasmetterà l'evento. Sul nostro sito sarà possibile seguire in tempo reale il sorteggio con la diretta testuale.

Sorteggio Europa League, i criteri

Non possono esserci scontri tra squadre dello stesso Paese. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa e il gol in trasferta non vale doppio. Eventuali altre restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

Europa League, squadre e teste di serie

Le teste di serie sono le squadre che hanno vinto il girone: Stella Rossa, Francoforte, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lione, Monaco, Spartak Mosca, West Ham . Le non teste di serie sono le squadre che vengono dai playoff: Siviglia, Porto, ATALANTA, Lipsia, Barcellona, Rangers, Betis, Braga.