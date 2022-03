Bayer, Seoane: "La forza dell'Atalanta è la squadra"

BERGAMO - "L'Atalanta sa difendere compatta e aggressiva, ma il suo vero punto di forza è la squadra. Da noi ci si aspetta che facciamo un gioco offensivo, però serve trovare equilibrio anche in considerazione del ritorno, perché entrambi sappiamo esprimerci bene sia in casa che fuori". L'allenatore svizzero Gerardo Seoane prova a decifrare alla vigilia l'andata dell'ottavo di finale di Europa League del suo Bayer Leverkusen in casa dei nerazzurri, incontro che entrambe affronteranno con varie assenze. Sul tema, Seoane è netto: "Demirbay è squalificato, ma abbiamo in mezzo Palacios che difende bene e sa dare molto anche a livello offensivo. L'Atalanta ha lo stesso gioco da più di cinque anni: non ci concentriamo sui singoli, ma sul collettivo". Infine, sui suoi: "Wirtz e Diaby sono cresciuti e hanno un talento superiore, ma cerchiamo di giocare da squadra".