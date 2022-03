Europa League, il Lione vola con Paquetá. Betis ko con l'Eintracht

Gli ottavi di finale di andata di Europa League si aprono con la preziosa vittoria in trasferta del Lione di Peter Bosz per 1-0 contro il Porto di Sergio Conceicao. Una sfida equilibrata e combattuta da entrambe le parti, al termine della quale la formazione francese deve ringraziare la grande prestazione sfoderata dal portiere Anthony Lopes, autore di una parata monumentale al 32' del primo tempo su un tentativo di Pepe. Il gol decisivo in favore del Lione arriva nella seconda metà di gara, al 59', con l'ex Milan Paquetá, che dopo le grandi opportunità sprecate da Karl Toko-Ekambi e Moussa Dembele riesce a risolvere una mischia in area realizzando il fondamentale gol del vantaggio, convalidato però dopo un check del Var, proprio per un sospetto tocco di mano del brasiliano. Sempre Paquetá, e sempre per via di un tocco di braccio, rischia di regalare un calcio di rigore ai padroni di casa al 64', ma dopo un nuovo consulto al Var l'arbitro José Maria Sanchez decide di non assegnarlo. Al 95' Mbemba fa esplodere il Do Dragao segnando la rete del pareggio del Porto, che tuttavia - poco dopo - viene annullato per fuorigioco, gelando l'intero pubblico portoghese. Il ritorno del match, allo stadio di Gerland, si giocherà il 17 marzo 21:00.