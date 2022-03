Diretta Atalanta-Bayer Leverkusen ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - A distanza di due anni esatti da Valencia-Atalanta, la gara di ritorno giocata senza pubblico, la formazione nerazzurra torna in campo questa sera per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha praticamente tutta la rosa a disposizione tranne Zapata, con scelte possibili in ogni reparto, per una sfida che si preannuncia tosta e complicata: "Me l'aspetto molto più difficile rispetto alla sfida di Roma. Sono molto veloci e forti. Quando giochi in Europa tutto diventa molto più complicato", ha detto il tecnico nerazzurro alla vigilia.