Atalanta-Leverkusen 3-2: Malinovskyi-Muriel show, Gasperini vince l'andata

BERGAMO - E' dell'Atalanta il primo atto degli ottavi di finale di Europa League , con la formazione di Gasperini che vince per 3-2 al Gewiss Stadium contro il Bayer Leverkusen. Tanto divertimento nella notte di Bergamo con gli ospiti in vantaggio con Aranguiz e ribaltati, prima della ripresa, dal duo Malinovskyi-Muriel. Nella ripresa è ancora il colombiano a lanciare i nerazzurri con la doppietta personale, ma Diaby tiene aperte le speranze dei ragazzi di Seoane grazie alla rete che chiude il risultato finale. Verdetto tra 7 giorni in terra tedesca.

Malinovskyi e Muriel ribaltano il Leverkusen

Si parte con Gasperini che sceglie il duo Malinovskyi-Muriel, Koopmeiners sulla trequarti; Seoane risponde con Wirtz, Diaby e Adli alle spalle dell'unica punta Alario. Dopo una brevissima fase di studio è Aranguiz, al 9', a suonare il primo squillo con una punizione dai 25 metri che si stampa sull'incrocio dei pali alla destra di Musso. Passano però poco più di 80 secondi e il cileno trova il vantaggio: ottimo fraseggio tra Diaby e Wirtz con il centrocampista del Bayer che dal limite non perdona trovando l'angolo basso con un destro forte e preciso. La Dea accusa il colpo e fatica a reagire con gli ospiti che sembrano controllare il match, l'unico a provarci, ma senza troppe pretese è Toloi con il tiro che si spegne tra le braccia di Hradecky. Nel momento difficile è però il solito Malinovskyi a spazzare via i problemi: Freuler recupera palla sulla trequarti e serve l'ucraino che dopo uno scambio con Muriel spiazza il portiere avversario. Con l'equilibrio ritrovato, i nerazzurri vengono fuori e nel giro di due minuti trovano anche il sorpasso: Toloi ruba la sfera a centrocampo, lancia ancora Malinovskyi che ricambia il favore a Muriel; sinistro ad incrociare del colombiano e vantaggio dei padroni di casa. Al Gewiss regna il divertimento. Tapsoba dalla distanza sfiora l'immediato nuovo pareggio sibila il palo, ancora Muriel, dall'altra parte, e Zappacosta rischiano di firmare il tris, ma all'intervallo il risultato non cambia. Atalanta 2, Leverkusen 1.

Europa League, il quadro degli ottavi

Doppio Muriel, Diaby lascia aperte le speranze del Leverkusen

Nella ripresa non cambiano gli scacchieri e non cambia nemmeno la musica. Passano infatti 4 minuti e al 49', ancora sull'asse Malinovskyi-Muriel arriva il terzo gol: il numero 9 nerazzurro controlla dal limite e batte Hradecky, questa volta di destro. Al 57' contropiede fulminante lanciato da Hateboer, Freuler serve Muriel a porta quasi vuota perchè c'è Hradecky che di piede devia in angolo. Passano altri 2' e il portiere del Leverkusen è decisivo anche su Hateboer. Seoane prova a rimediare sostituendo Alario con Kossonou e al 63' è Diaby ad accorciare le distanze con un sinistro chirurgico che bacia il palo e termina alle spalle di Musso. Gasperini decide di affidarsi a Boga e Palomino per gli ultimi 20', fuori Malinovsyi e Djimsiti. Il risultato resta inchiodato sul 3-2 e il tecnico della Dea decide di mandare dentro anche Miranchuk per Muriel e Mahele per Zappacosta, le Aspirine rispondono con Azmoun per ridare peso all'attacco, ma dopo 3' di recupero è 3-2 il finale. Gasperini porta a casa la gara di andata.