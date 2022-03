Letexier arbitra Bayer Leverkusen-Atalanta, a Petrescu Roma-Vitesse

La Dea di Gasperini sfida i tedeschi nel ritorno degli ottavi di Europa League (3-2 per i bergamaschi all'andata), mentre i giallorossi, in Conference League, affrontano gli olandesi (1-0 per i capitolini nel primo round)

15 . 03 . 2022 10:56 2 min Bayer Leverkusen-AtalantaLetexierRoma-Vitesse

