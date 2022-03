Gasperini: "Vincere l'Europa League? Prima battiamo il Bayer"

LEVERKUSEN (GER) - "L'importante col Bayer è fare risultato, la gara deve essere giocata nei novanta minuti, se serve nei centoventi. Questo è un ottavo di finale, c’è ancora tanta strada da fare prima di poter pensare di vincere l'Europa League". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in vista dell'impegno con il Bayer Leverkusen: "Cerchiamo di superare questo turno poi, strada facendo capiremo se sarà possibile fare quel tipo di ragionamenti. In questo momento siamo concentrati solo questo turno, tutt’altro che facile da superare. La sfida di andata- prosegue Gasperini - è stata molto bella, con due squadre che hanno giocato un'ottima gara. Resta il fatto che siamo passati da un potenziale ottimo risultato ad aver subìto il gol del 3-2, ma questa è l'Europa: la dimostrazione che tutte le squadre sono pericolose". Per Gasperini occorre concentrarsi solo sul ritorno: "Noi dobbiamo dimenticare la gara dell'andata, sapendo di avere un piccolo vantaggio dovuto a quel risultato. Il Bayer ha giocato a volte con due attaccanti, a volte con tre difensor: è una squadra preparata e molto duttile. Per noi sarà importante reggere la loro capacità offensiva che, abbiamo visto a Bergamo, è di qualità. Se dovessimo rivedere una partita come quella dell’andata a noi andrebbe bene. Sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Wirtz e per quello di Frimpong, che però è meno grave. Wirtz è un ragazzo giovane che abbiamo potuto apprezzare come un ottimo talento. Quando questi giocatori subiscono infortuni del genere sono costretti a restare fuori parecchi mesi: è una cosa brutta, anche se per un avversario egoisticamente potrebbe essere un vantaggio. Per noi comunque non è così, sono certo che avrebbe fatto una grande impressione. Andare in Europa serve a vedere talenti e comprendere la crescita dei giocatori.Perché in Europa andiamo meglio che in campionato? Ne ho già parlato: non sono così deluso della nostra classifica, visto che la Serie A è difficile ed equilibrata. La nostra posizione è di prestigio e valore assoluti".