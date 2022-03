Europa League, Atalanta ai quarti di finale: a Leverkusen decide Boga

LEVERKUSEN (GERMANIA) - L'Atalanta strappa il biglietto per i quarti di finale di Europa League . Gli uomini di Gasperini , dopo il 3-2 dell'andata, si impongono sul Bayer Leverkusen anche in trasferta, grazie ad una rete siglata da Boga in pieno recupero. I nerazzurri soffrono l'intraprendenza tedesca nella ripresa, sembrano sul punto di capitolare, ma nel finale trovano il guizzo decisivo, che vale la qualificazione.

Nel primo tempo regno l'equilibrio

Primo tempo equilibrato, senza troppi squilli. I padroni di casa partono forte e all'ottavo minuto sfiorano il gol con Diaby, che da posizione ravvicinata non riesce a sorprendere Musso. Al decimo il primo problema per Gasperini, costretto a rinunciare a Toloi per infortunio: al suo posto entra Djimsiti. Ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte nella prima mezz'ora, con il Bayer che prova a tenere il pallino del gioco, senza impensierire la difesa avversaria. L'Atalanta si difende con ordine e prova un paio di sortite: prima è Zappacosta a mettere un invitante pallone in area (fermato dai difensori avversari), poi è Malinovsky a cercare fortuna con una conclusione dal limite dell'area, bloccata dal portiere Hradecky. Al 34' grande occasione per Muriel: l'attaccante, servito da Koopmeiners, supera Tah ed entra in area di rigore, ma si defila troppo sulla sinistra e la sua conclusione viene respinta in corner dal recupero di Fosu-Mensah. I nerazzurri guadagnano campo e prima dell'intervallo sprecano due invitanti punizioni dal limite (tentativi innocui di Muriel e Malinovsky) e si rendono pericolosi con un colpo di testa ravvicinato di Demiral, che gira sopra la traversa un corner di Malinovsky.

Boga, prodezza decisiva

Ad inizio ripresa subito un brivido per gli uomini di Gasperini: al terzo minuto Dyabi si invola verso Musso e davanti al portiere atalantino calcia a colpo sicuro: il numero uno argentino salva con i piedi. Passano tre minuti e Aranguiz (servito da Palacios), si trova libero a centro area, ma la sua battuta ravvicinata termina alta sopra la traversa. Il Bayer spinge, ma lascia spazi alle ripartenze nerazzurre: al 14' Muriel crea scompiglio nell'area avversaria e il suo tiro cross viene deviato in corner da Tah. Il tecnico dei tedeschi Seoane prova a regalare una maggiore spinta offensiva ai suoi, inserendo Bellarabi, Azmoun e Andrich. Gasperini risponde con Boga al posto di Malinovsky. I padroni di casa continuano a spingere e al 20' si rendono pericolosi con Bakke, che sugli sviluppi di un corner calcia sull'esterno della rete da posizione defilata. I nerazzurri non riescono ad uscire dalla morsa tedesca e un minuto più tardi Dyabi si libera in area e lascia partire un tiro a giro che viene respinto in corner da Demiral. La spinta del Bayer si fa sempre più intensa e al 24' Andrich impensierisce Musso con un tiro potente, ma centrale. L'Atalanta prova a respirare con un contropiede di Boga, ma Muriel non riesce a deviare da sottomisura. E' l'ultima azione del colombiano, che a undici minuti dalla fine lascia il campo, sostituito da Pessina; Gasperini richiama anche Zappacosta e inserisce Pezzella. Nel finale forcing del Bayer: Dyabi viene fermato da Demiral, che salva la difesa con un intervento super. Sul capovolgimento di fronte arriva il gol dell'Atalanta: Boga è protagonista di una discesa straordinaria, che chiude con un tiro imparabile per Hradecky. E' la rete decisiva, che apre ai nerazzurri le porte dei quarti di finale di Europa League.