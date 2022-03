Barcellona ai quarti di Europa League: rimontato il Galatasaray

ISTANBUL (Turchia) - Dopo lo 0-0 dell'andata al Camp Nou, il Barcellona vince in rimonta per 2-1 sul campo del Galatasaray e strappa il pass per i quarti di Europa League. Dopo un avvio con occasioni da una parte e dall'altra è Marcao a portare avanti i gialllorossi con un colpo di testa. Prima dell'intervallo è però Pedri a riportare tutto in equilibrio e Aubameyang a sfiorare il sorpasso centrando però solo la traversa. Per il vantaggio azulgrana bisogna aspettare allora l'avvio di rirpresa con l'ex Arsenal e Borussia Dortmund che timbra il cartellino su assist di De Jong. Nel finale i turchi provano il forcing, ma senza mai riuscire a rendersi realmente pericolosi e al fischio finale di Orsato è Xavi a poter festeggiare il passaggio del turno.