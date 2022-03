Mourinho stuzzica Sarri: "Roma ai quarti, Lazio a casa a pensare al derby"

ROMA - "Alla fine qualcuno va a casa e qualcuno al sorteggio, per fortuna noi andiamo al sorteggio". Con quese parole, Jose Mourinho, commenta il pareggio contro il Vitesse dell'Olimpico che permette alla Roma, grazie al successo di misura dell'andata, di accedere ai quarti di Conference League. Una serata complessa per i giallorossi, con Abraham a risolvere la situazione al 90', il tecnico portoghese prosegue: "E' una squadra che ha limiti a diversi livelli, ma se qualche mese fa non avevamo la capacità di controllare il risultato, il disastro contro la Juve, altre partite anche come a Sofia, adesso si parla di noi come una squadra che sa resistere negli ultimi minuti alla pressione. In questo momento siamo in un'onda positiva, sono 8, 9, 10 partite senza sconfitta. Oggi in una situazione di grande rischio potevamo difendere e mantenere il supplementare, noi no. Loro sono stati bravi, il loro allenatore non lo conoscevo, invece è bravissimo perchè la sua squadra gioca bene".