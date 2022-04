Europa League: il Barcellona fa 1-1 a Francoforte, ok il Braga

Esce fuori con un pareggio, Xavi nell'andata dei quarti di finale di Europa League a Francoforte. Termina 1-1 tra Eintracht e Barcellona, risultato che rimanda il verdetto al ritorno del Camp Nou. Il primo squillo della serata è di Ferran Torres, Sow risponde immediatamente spaventando Ter Stegen . Al 24' gli azulgrana perdono Piquè per infortunio, mentre al 37' Busquets vede fischiarsi un calcio di rigore che il Var annulla per l'intervento sul pallone e non sull'avversario. Nella ripresa passano in apertura i padroni di casa con un super gol Knauff , al 66' immediato il pari di Ferran Torres. Nel finale la formazione di Glasner resta in dieci per l'espulsione di Tuta, il Barça prova l'assedio ma non arriva il raddoppio.

Il Braga piega i Rangers

Nel lato tabellone dell'Atalanta arriva il successo casalingo del Braga che piega per 1-0 i Rangers. Subito pericolosi gli scozzesi, ma al 23' sono i padroni di casa ad accarezzare il vantaggio con Ricardo Horta che centra il palo. Passano 2' ed è il fratello Andrè a sbloccare il match, interviene però l'intervento del var a sostegno dell'arbitro Massa che annulla per un fallo ad inizio azione. Al 39' ci pensa allora Abel Ruiz a firmare il vantaggio portoghese che dura fino al 90'. Nella ripresa i Rangers non incidono e quasi si accontentano di un risultato da dover ribaltare ad Ibrox.

West Ham e Lione fanno 1-1

Nell'ultimo quarto di finale arriva un pari tra West Ham e Lione: si deciderà tutto nel ritorno in Francia. La prima chance è degli ospiti, poi sale il ritmo degli Hammers, ma al 2' di recupero del primo tempo Cresswell commette un'ingenuità su Dembele e viene espulso per fallo da ultimo uomo. Sembra la mazzata per gli uomini di Moyes che invece nella ripresa passano al 53' con Bowen, aiutato da una deviazione. Al 66' l'OL reagisce, trova il pari con Ndombele e si riversa in avanti non riuscendo però a colpire la difesa dei londinesi: termina 1-1

