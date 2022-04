Europa League, Lahoz arbitra Atalanta-Lipsia

NYON (SVIZZERA) - Giovedì alle 18.45 l'Atalanta ospita al Gewiss Stadium di Bergamo i tedeschi del Lipsia per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Gasperini, reduce dal ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo (2-1) in campionato - secondo di fila dopo il 3-1 interno col Napoli - vuole portarsi a casa il pass per la semifinale dopo il prezioso 1-1 (Muriel e autogol di Zappacosta) in Germania nel primo round della doppia sfida. A dirigere la partita sarà il 45enne spagnolo Antonio Mateu Lahoz che sarà coadiuvato dai connazionali Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar. Il quarto uomo è José Luis Munuera, mentre Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos sono gli addetti al Var. Il fischietto iberico, che in questa stagione ha anche arbitrato Napoli-Leicester (Girone C di Europa League) e Liverpool-Inter (ritorno degli ottavi di finale di Champions League), non ha mai diretto una partita dell'Atalanta.