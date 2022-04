Diretta Atalanta-Lipsia ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Il gioiello di Muriel non è bastato per tornare dalla Red Bull Arena con una vittoria, vanificata dalla sfortunata autorete di Zappacosta: un successo, tra le mura amiche del Gewiss Stadium contro il Lipsia di Domenico Tedesco, tecnico nato a Rossano - in provincia di Cosenza - e trasferitosi con la famiglia in Germania in tenera età, divide l'Atalanta di Gian Piero Gasperini dalle semifinali di Europa League. "La qualificazione sarebbe un traguardo storico": così l'ha definita il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa della vigilia, che mai - prima di quest'anno - si era spinta oltre gli ottavi della seconda competizione continentale per club, nel 2017-18, quando venne eliminata dal Borussia Dortmund. Per i sassoni, invece, si tratta della seconda volta tra le migliori otto: nella medesima stagione, la corsa si fermò contro l'Olympique Marsiglia.